كريستيانو رونالدو يقفز لصدارة هدافي الدوري السعودي

واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر سلسلته التهديفية للمباراة الثانية على التوالي وقاد فريقه لتحقيق فوز عريض على حساب الشباب بالدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء ليقود فريقه النصر للفوز على ضيفه الشباب 4-0 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح رونالدو الهداف الحالي للدوري السعودي بعد تسجيله 5 أهداف في آخر مباراتين، ليتصدر الترتيب متفوقا بفارق هدف على زميله السنغالي ساديو ماني والمغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد والبرازيلي مالكوم نجم الهلال.

فضلا عن ذلك، يتصدر رونالدو ترتيب أفضل صانعي الأهداف بالمسابقة بتمريرتين حاسمتين حتى الآن.

وكان من الممكن لرونالدو تسجيل الهاتريك الثاني على التوالي وهدفه 850 في مسيرته، لكن أهدى ركلة الجزاء الثالثة لعبدالرحمن غريب ليسددها حتى يتمكن من محاولة تسجيل هدفه الأول هذا الموسم، غير أنه لسوء الحظ أضاع غريب ركلة الجزاء.

وطالب رونالدو الجماهير بدعم عبدالرحمن غريب عقب نهاية المباراة.

ترتيب الهدافين في الدوري السعودي بعد الجولة الرابعة