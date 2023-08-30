الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء حملة الاعتقالات والمداهمات التي تشنها على بلدات وقرى في الضفة الغربية منذ عدة أسابيع.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 19 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، في عدة بلدات وقرى فلسطينية بالضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض المناطق.

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وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين المعتقلين 7 شبان من بلدة العيساوية بالقدس، داهمت قوات الاحتلال منازلهم، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت على سكانها، فيما اعتقلت طفلاً ووالده، عقب اقتحام منزلهما، في بلدة شقبا قضاء رام الله.

وبيّن نادي الأسير أن الاعتقالات تركزت في مدينة طولكرم، ومخيم عقبة جبر بأريحا، والخليل، ورام الله.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن في إحصاء أمس الثلاثاء، عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لنحو 200 فلسطينيًا خلال أسبوع من الضفة الغربية المحتلة.