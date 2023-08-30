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توتنهام يبدأ أولى خطوات ضم فاتي من برشلونة

30 أغسطس 2023 · < 1 minutes

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي توتنهام الإنجليزي بالتعاقد مع أنسو فاتي لاعب برشلونة قبل يومين من غلق باب الانتقالات الصيفية.

وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن توتنهام يجري مفاوضات جادة مع برشلونة لضم فاتي على سبيل الإعارة حتى صيف 2024.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن المحادثات جارية بين الطرفين، لكن برشلونة يأمل أن يتحمل توتنهام راتب اللاعب بالكامل بنسبة 100% خلال فترة الإعارة.

وأشار صحفي "سكاي سبورت" إلى أن هناك اهتمام أيضًا من جانب نادي تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات فاتي، لكن لا يوجد أي تحرك رسمي حتى الآن.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن فاتي غيَّر رأيه بشأن البقاء في برشلونة، وقرر الرحيل وخوض تجربة جديدة، ليبدأ الاستماع للعروض المناسبة المقدمة له من قبل وكيل أعماله خورخي مينديز.

وتعود رغبة صاحب الـ20 عاما في الرحيل إلى عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل كاف تحت قيادة تشافي هيرنانديز خلال الموسم الجاري 2023-2024.

جدير بالذكر أن الميركاتو الصيفي في أوروبا سينتهي يوم الجمعة المقبل.