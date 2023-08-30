توتنهام يبدأ أولى خطوات ضم فاتي من برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي توتنهام الإنجليزي بالتعاقد مع أنسو فاتي لاعب برشلونة قبل يومين من غلق باب الانتقالات الصيفية.

وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن توتنهام يجري مفاوضات جادة مع برشلونة لضم فاتي على سبيل الإعارة حتى صيف 2024.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن المحادثات جارية بين الطرفين، لكن برشلونة يأمل أن يتحمل توتنهام راتب اللاعب بالكامل بنسبة 100% خلال فترة الإعارة.

Understand Tottenham are now in contact with Barça to negotiate for Ansu Fati deal on loan until June 2024. ⚪️🇪🇸 #THFC Discussions about conditions of the deal but Barça want 100% of the salary covered. Ansu, also presented to Chelsea as opportunity but no former approach yet. pic.twitter.com/AxXVrmVqcW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

وأشار صحفي "سكاي سبورت" إلى أن هناك اهتمام أيضًا من جانب نادي تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات فاتي، لكن لا يوجد أي تحرك رسمي حتى الآن.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن فاتي غيَّر رأيه بشأن البقاء في برشلونة، وقرر الرحيل وخوض تجربة جديدة، ليبدأ الاستماع للعروض المناسبة المقدمة له من قبل وكيل أعماله خورخي مينديز.

وتعود رغبة صاحب الـ20 عاما في الرحيل إلى عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل كاف تحت قيادة تشافي هيرنانديز خلال الموسم الجاري 2023-2024.

جدير بالذكر أن الميركاتو الصيفي في أوروبا سينتهي يوم الجمعة المقبل.