توتنهام يبدأ أولى خطوات ضم فاتي من برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي توتنهام الإنجليزي بالتعاقد مع أنسو فاتي لاعب برشلونة قبل يومين من غلق باب الانتقالات الصيفية.

وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن توتنهام يجري مفاوضات جادة مع برشلونة لضم فاتي على سبيل الإعارة حتى صيف 2024.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن المحادثات جارية بين الطرفين، لكن برشلونة يأمل أن يتحمل توتنهام راتب اللاعب بالكامل بنسبة 100% خلال فترة الإعارة.

Understand Tottenham are now in contact with Barça to negotiate for Ansu Fati deal on loan until June 2024. ⚪️🇪🇸 #THFC

Discussions about conditions of the deal but Barça want 100% of the salary covered.

Ansu, also presented to Chelsea as opportunity but no former approach yet. pic.twitter.com/AxXVrmVqcW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023