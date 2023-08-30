أطباء ينهون معاناة شاب من الكرسي المتحرك بعنيزة

أعلن مستشفى الملك سعود بعنيزة، نجاح الأطباء في إنهاء معاناة شاب مريض يبلغ من العمر 34 عاماً بعد أن عانى لأكثر من ستة أشهر من ألم شديد في الرجل اليسرى، تسبب له بصعوبة في المشي والعجز عن العمل، ما أضطره للجلوس على كرسي متحرك.

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وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الفحوصات والآشعة التي أجريت للمريض لتقييم الحالة كشفت عن وجود غضروف كبير ضاغط على أعصاب الرجلين وبشكل أكبر ناحية الرجل اليسرى، مما استدعى التدخل الجراحي والبدء بالإجراءات اللازمة وتحضير المريض للعملية التي أجريت باستخدام الميكروسكوب الجراحي عن طريق عمل فتحة في الجلد لا تتجاوز 4 سنتميترات.

وأضاف التجمع أن الفريق الطبي تمكن من استئصال الغضروف خلال ساعتين ونصف بسبب الضيق الشديد في القناة الشوكية نظراً لحجم الغضروف الكبير وللحفاظ على الأغشية السحائية من التمزق الجدير، لافتاً إلى أن استخدام الميكروسكوب يتم للتكبير وتوضيح كل تفاصيل مخارج الأعصاب، وقلل استخدامه بشكل تام من المضاعفات الجراحية، وتحسنت حالة المريض بشكل كبير بعد العملية وعاد لممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية.