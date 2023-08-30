الأرصاد الأمريكية ترفع تصنيف الإعصار “إيداليا” إلى الفئة الثالثة

رفعت وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية اليوم الأربعاء تصنيف الإعصار "إيداليا" إلى الفئة الثالثة، تزامنًا مع اقترابه من شمال غرب فلوريدا، حسبما أعلن المركز الوطني لمراقبة الأعاصير.

وفي تحديث جديد لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، بشأن إعصار "إيداليا" قالت إنه تحول إلى الفئة الثالثة، ومن المتوقع أن تشتد قوته، وأن يصبح إعصارًا من الفئة الرابعة قبل أن يصل ساحل بيغ بيند في ولاية فلوريدا هذا الصباح.

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وحذر المركز من ارتفاع قد يكون كارثيا لمنسوب المياه في بعض المناطق الساحلية يصل إلى ما بين ثلاثة وخمسة أمتار.

يشار إلى أن الأعاصير من الفئة الثالثة على مقياس سافير سيمبسون، تُعد من الأحوال الجوية القصوى.

وكان حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، حذر أمس الثلاثاء، من احتمالية أن تصل العاصفة "إيداليا" إلى اليابسة بدرجة إعصار بحلول غدًا الأربعاء، مضيفًا، أن على السكان الاستعداد لتدابير إخلاء.

بدورها، دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن الأمريكية، أمس الثلاثاء المواطنين المتواجدين في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى توخي الحيطة والحذر، ومتابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات وإرشادات خاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية.

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