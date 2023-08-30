كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم الأوروبية غدا صوب موناكو لمتابعة ضربة البداية الحقيقية في الطريق إلى منصة التتويج بالنسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا؛ حيث يجري الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) قرعة الدور الأول (دور المجموعات) للموسم الجديد 2023 / 2024 للبطولة.

وترسم القرعة ملامح المنافسة على لقب البطولة الأبرز والأكبر للأندية الأوروبية، من خلال توزيع الفرق الـ32 المشاركة في الدور الأول على المجموعات الثمانية.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024

تقام قرعة النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا غدا الخميس الموافق 31 أغسطس 2023، في موناكو.

وتبدأ مراسم القرعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يتم نقلها عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.

وتستحوذ بطولة دوري الأبطال الأوروبي دائما على اهتمام كبير كونها تضم بين قائمة المشاركين فيها مجموعة من أبرز الأندية العريقة في القارة الأوروبية من ناحية، كما أن العديد من الفرق المشاركة فيها تحظى بشعبية طاغية في كل أنحاء العالم، وليس في أوروبا فحسب.

وتضم قائمة المشاركين في البطولة هذا الموسم العديد من الفرق، التي سبق لها الفوز باللقب إضافة لفرق أخرى مرشحة للدخول إلى السجل الذهبي لدوري الأبطال.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024

وتجرى القرعة بتوزيع الفرق الـ32 على ثماني مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة؛ حيث تضم كل مجموعة فريقا واحدا فقط من كل من المستويات الأربعة، التي تقسم الفرق المشاركة عليها طبقا لمعايير محددة من قبل اليويفا.

ويضم المستوى الأول كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب وأشبيلية الإسباني المتوج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي إضافة لستة من الفائزين بألقاب بطولات الدوري المحلية الكبيرة في أوروبا، فيما تتحدد فرق المستويات الثلاثة الأخرى طبقا لترتيب هذه الفرق في تصنيف "معامل اليويفا".

الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

وكشف اليويفا اليوم الأربعاء عن المستويات الأربعة قبل يوم واحد على إجراء القرعة، التي تشهد مشاركة 26 فريقا تأهلوا بشكل تلقائي ومباشر إلى دور المجموعات طبقا لمعايير اليويفا، وستة فرق يخوضون دور المجموعات بعد النجاح في الأدوار التمهيدية للبطولة.

وإلى جانب مانشستر سيتي وأشبيلية، يضم المستوى الأول فرق برشلونة بطل الدوري الإسباني وبايرن ميونخ بطل الدوري الألماني ونابولي بطل الدوري الإيطالي وباريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي وبنفيكا بطل الدوري البرتغالي وفينورد روتردام بطل الدوري الهولندي.

وحجز فينورد مكانه ضمن فرق المستوى الأول مستفيدا من كون مانشستر سيتي هو حامل اللقب في الدوري الإنجليزي وكذلك في دوري الأبطال.

ويضم المستوى الثاني فرق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين ومانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين وانتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند ولايبزج الألمانيين وبورتو البرتغالي.

ويضم المستوى الثالث فرق شاختار دونيتسك الأوكراني وميلان ولاتسيو الإيطاليين وريد بول سالزبورج النمساوي وسبورتنج براجا البرتغالي وريد ستار بلجراد الصربي.

كما يضم المستوى الرابع فرق ريال سوسييداد الإسباني وجالطة سراي التركي وسلتيك الاسكتلندي ونيوكاسل الإنجليزي ويونيون برلين الألماني ولنس الفرنسي ويانج بويز السويسري.

وتنضم إلى فرق المستويين الثالث والرابع، الفرق الثلاثة التي ستحسم موقفها مساء اليوم الأربعاء عبر إياب الدور التمهيدي.

وتجنب القرعة الفرق، التي تنتمي لاتحاد وطني واحد الوقوع سويا، ولكنها لا تجنب الفرق الكبيرة والمرشحة للمنافسة على اللقب الوقوع سويا في نفس المجموعة طالما كانت تنتمي إلى مستويات مختلفة قبل هذه القرعة.

وبهذا، تتزايد احتمالات وجود أكثر من "مجموعة نارية" أو ما يعرف بـ"مجموعة الموت".

🚨 FANTASY FOOTBALL 🚨 Create the ultimate team ⬇️#UCLfantasy | @playstationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2023

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024

وتقام الجولة الأولى من فعاليات دور المجموعات في 19 و20 سبتمبر المقبل، وتليها الجولات الخمسة التالية على الترتيب في الثالث والرابع من أكتوبر، و24 و25 من الشهر نفسه، والسابع والثامن من نوفمبر، و28 و29 من الشهر نفسه، و12 و13 ديسمبر المقبل.

كما تقام فعاليات جولة الذهاب لدور الستة عشر في 13 و14 و20 و21 فبراير 2024 وجولة الإياب في الخامس والسادس و12 و13 مارس 2024، وجولة الذهاب لدور الثمانية في التاسع والعاشر من أبريل ثم الإياب في 16 و17 من الشهر نفسه.

وتقام مباراتا الذهاب للمربع الذهبي في 30 أبريل والأول من مايو 2024، ومباراتا الإياب في السابع والثامن من الشهر نفسه، فيما تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو 2024 على استاد "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن.