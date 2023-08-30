أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الأربعاء، إطلاق المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري لوسط وجنوب العلا، والذي يهدف لتحويل المحافطة إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.

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ويهدف المخطط إلى تحسين جودة الحياة وتحفيز النمو الاقتصادي والتطوير العمراني بالمحافظة، ضمن إطار التنمية الشاملة المستدامة والتي تنص عليها رؤية العلا المتماشية مع رؤية المملكة 2030.

وتحت شعار "نحو مجتمع مزدهر"، أعلنت الهيئة الملكية عن التوجه الاستراتيجي للمخطط، والذي يركز على التطوير الحضري مستهدفا التطوير العمراني وتطوير استخدامات الأراضي السكنية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات والمرافق، وتحقيق مستهدفات الصحة العامة، وتحسين تجربة التنقل المستدام، لتصبح العلا وجهة مثالية للمعيشة والعمل.

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ويمثل المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري لوسط وجنوب العلا، استكمالًا لمرحلة التنمية الشاملة لما تم الإعلان عنه في العام 2021، بإطلاق الرؤية التصميمية "رحلة عبر الزمن" والذي يُعنى بتطوير وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العلا.

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