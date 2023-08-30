ثلاثي عربي.. فارس شايبي ينضم لأينتراخت فرانكفورت رسميا

أعلن نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الأربعاء ضم لاعب خط الوسط الدولي الجزائري فارس شايبي من تولوز حامل لقب كأس فرنسا.

ووقع شايبي (20 عاما) عقدا لمدة خمسة أعوام مع فرانكفورت تنتهي في صيف 2028.

وجرى تقدير قيمة الصفقة بمبلغ عشرة ملايين يورو.

وأصبح شايبي بذلك ثالث لاعب عربي في صفوف أينتراخت فرانكفورت بعد المصري عمر مرموش والتونسي إلياس السخيري.

ماذا قادم فارس شايبي مع تولوز؟

وسجل شايبي ثمانية أهداف خلال 41 مباراة مع تولوز في الموسم الماضي، وشارك للمرة الأولى مع المنتخب الجزائري في وقت سابق من العام الجاري.

وقال تيمو هاردونج مدير الكرة بنادي أينتراخت: "بضم فارس شايبي، نكون قد تعاقدنا مع لاعب صغير في السن وقادر على التطور، ومع ذلك، اكتسب بالفعل الكثير من الخبرة على المستويين المحلي والدولي".

وأضاف: "يمكنه اللعب في عدة مراكز في الهجوم، ويتمتع بإمكانيات ستعزز من أدائنا".

وسرعان ما شارك شايبي في أول حصة تدريبية مع فرانكفورت.