“الاتصالات” تنظم ندوة حول تشغيل وأمن نظام أسماء النطاقات

نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمركز الإنترنت بالتعاون مع منظمة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة العالمية ICANN؛ ندوة بعنوان "تشغيل وأمن نظام أسماء النطاقات".

واستعرضت الندوة، أبرز التحديثات حول التقنيات ونظام أسماء النطاقات والتهديدات الأمنية المتعلقة بها حاليًا، إضافة إلى طرح المبادرات والأدوات الخاصة بتعزيز الحماية، للإسهام في رفع الوعي وتنمية القدرات في مجال أسماء النطاقات.

إقرأ أيضًا: وزارة الاتصالات تعلن عن منحة دراسية في مهارات المستقبل .. تعرف على الشروط

كما استعرضت محاور الندوة التي حضرها عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، تهديدات حماية نظام أسماء النطاقات (DNS) في الوقت الحاضر.

كما ناقشت أهمية خاصية النظام الآمن لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC)، إضافة إلى تطرقها لعدة موضوعات أبرزها الأدوات والمبادرات الخاصة بتعزيز أمن نظام أسماء النطاقات، وتقنية البلوك تشين، إلى جانب نظام أسماء النطاقات (DNS)، التحديثات والتحديات.

إقرأ أيضًا:

وزارة الاتصالات تُطلِق النسخة الثانية من برنامج «رواد التقنية»

تفاصيل: فتح التقديم لبرامج التدريب الإلكتروني لحملة الثانوية بوزارة الاتصالات