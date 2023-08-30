بايرن ميونخ يعلن أن بافارد بصدد الانضمام إلى إنتر ميلان

أعلن يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء أن المدافع الفرنسي بنجامين بافارد بصدد الرحيل عن الفريق والانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وقال دريسن خلال تقديم كريستوف فروند مدير الكرة الجديد بنادي بايرن :"سيخضع (بافارد) للفحص الطبي اليوم في ميلانو. وفي حال اجتياز الفحوص، سينضم إلى إنتر."

وجرى تقدير قيمة صفقة انتقال بافارد إلى إنتر ميلان بحوالي 30 مليون يورو إلى جانب متغيرات.

وكان من المفترض أن يستمر عقد بافارد، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، مع بايرن ميونخ حتى 2024.

وانضم بافارد، الذي يلعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، إلى بايرن عام 2019 قادما من شتوتجارت وقد ساعد الفريق في الفوز بالثلاثية في 2020 وبكاس العالم للأندية في العام التالي عندما سجل هدف الفوز في النهائي أمام تيجريس أونال المكسيكي.

وذكر دريسن :"بنجامين قضى أربعة أعوام جيدة حقا معنا".

🇫🇷 Benjamin Pavard ha lasciato il Coni, nel pomeriggio la firma in sede ⚫️🔵 🤝🏻 @pazzainternews pic.twitter.com/eUhvNK4Upk — InterHub (@InterHubOff) August 30, 2023

كذلك أعلن دريسن أن بايرن ميونخ يحاول ضم بديل لبافارد قبل غلق سوق الانتقالات الحالية بعد غد الجمعة، لكنه لم يذكر أسماء.

وتردد أن تريفوه تشالوباه لاعب تشيلسي مرشح لتعويض رحيل بافارد عن بايرن.

وتجدر الإشارة إلى أن تشالوباه معروف لدى توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ من خلال عمله بالتدريب في تشيلسي في وقت سابق.