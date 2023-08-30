رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يزور مدينة ينبع الصناعية

زار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم مدينة ينبع الصناعية، ورأس اجتماع مراجعة الأعمال الدورية (MIS) للنصف الأول من العام 2023م، واجتماع مدينة ينبع الصناعية بعنوان "الأنسنة والهوية".

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واطلع على كلٍ من التعديلات المعتمدة لشبكة النقل بمنطقة التوسع الصناعي، والتحول الرقمي لخدمات مركز الأعمال، وروزنامة برامج إدارة الخدمات الاجتماعية بمدينة ينبع الصناعية، وجهود الهيئة الملكية بينبع في سرعة توظيف خريجي كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع، وعروض مبادرة ارتقاء التي شملت تحديث برنامج المواهب (TIP)، والرؤية المستقبلية لاستثمارات الواجهة البحرية وعرض مشروع تطوير أرض الكرنفال بالواجهة البحرية، ورفع كفاءة تشغيل أسرة التنويم المركز الطبي، ومناقشة استراتيجية التنمية الصناعية بمدينة ينبع الصناعية.

كما اطلع على سير العمل في مشروع المركز الحضاري بمدينة ينبع الصناعية، والتحديات والإنجازات التي تواجهها شبكة الاتصالات بمدينة ينبع الصناعية.

وشهد مراسم توقيع اتفاقيتين استثماريتين مع شركة السويدي للكابلات لإنشاء مصنعين بقيمة إجمالية تتجاوز مليار ريال، حيث خُصص المصنع الأول لتصنيع الكابلات الخاصة مثل كابلات الكونترول، وكابلات الإنترنت، والهاتف وأسلاك السيارات ويدعم السوق المحلي والإقليمي والأوربي، إذ يستهدف استحداث أكثر من 100 وظيفة، فيما خُصص المصنع الثاني لتصنيع أقطاب النحاس المستخدمة في الصناعات الكهربائية والأسلاك، حيث سيدعم سلاسل الإمداد للسوق المحلي ويستهدف استحداث أكثر من 100 وظيفة أخرى.

وتضمنت جولته زيارة حديقة المناسبات للاطلاع على الاستعدادات لإطلاق مهرجان الزهور 2024م، ثم موقع الممر المائي بالواجهة البحرية.