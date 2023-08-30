إنفاذ: 214 فرصة عقارية في 23 مزادًا علنيًا بعدد من مدن المملكة

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة 23 مزادًا علنيًا، وذلك ابتداءً من 2 - 7 سبتمبر 2023م، حيث المزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 214 عقارًا سكنياً، وتجارياً، وزراعياً وصناعياً تقع في 8 مناطق ومدن في المملكة.

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وتبدأ المزادات بـ 52 عقارًا في منطقة مكة المكرمة بمزاد وورد الطائف والعقيق الإلكتروني وأجوان وركاز الحضوري الإلكتروني، ولـ19 عقاراً بمنطقة المدينة المنورة في مزاد دار السلام والبدر والسلام الإلكتروني، و54 عقارًا بمنطقة الرياض يبدأ البدر و مشارف الخرج وقطوف نجد وروائع الوادي ووجهة التطوير، و15 عقارًا في منطقة القصيم في مزاد نبراس عنيزة ورحاب القصيم الإلكتروني، و28 عقارًا في منطقة حائل بمزاد ومزاد ضواحي بقاء ورواسي حائل الإلكتروني، و42 عقاراً في منطقة الشرقية بمزاد إيوان وثمار الباطن ومرجان الشرقية الإلكتروني ومزاد فال الحضوري، وأخيرًا مزاد جوهرة الجنوب الذي يستعرض 4 فرص عقارية في كل من الباحة والليث،وأوضح المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ".

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.