روسيا: نعبر عن قلقنا العميق إزاء تطورات الوضع في الجابون

أعربت روسيا، اليوم الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء التطورات في الجابون ، بعد وقوع انقلاب عسكري بها، معربة عن أملها في استقرار الوضع هناك في أقرب وقت.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت مجموعة من العسكريين في بيان متلفز إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات جمهورية الجابون، مشيرة إلى "إنهاء النظام القائم" للرئيس علي بونجو، وذلك فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات عن إعادة انتخاب بونحو لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.

نراقب ما يحدث في الجابون عن كثب

ونقلت وكالة نوفوستي عن الناطق باسم الكرملين في تصريحات للصحفيين: "افضل الامتناع عن تقديم استنتاجات عامة، لكن الوضع في الجابون يثير قلقا عميقا، ونحن نراقب ما يحدث هناك عن كثب".

بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية: "موسكو استقبلت بقلق تقارير عن تفاقم حاد للوضع الداخلي في هذه الدولة الأفريقية الصديقة. ونواصل مراقبة تطور الوضع عن كثب ونتطلع إلى استقراره في أقرب وقت".

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