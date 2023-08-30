ليفربول يحدد خليفة محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الأربعاء، عن اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بثنائي برشلونة الإسباني للتعاقد مع أحدهما، تحسبًا لرحيل نجمه المصري محمد صلاح إلى نادي الاتحاد.

وارتبط صلاح في الأسابيع الأخيرة بالانتقال إلى الاتحاد، عبر صفقة تتخطى حاجز 100 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليفربول استفسر عن وضع ثنائي برشلونة، عبد الصمد الزلزولي وأنسو فاتي، تحسبًا للتعاقد مع أحدهما هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى إدارة برشلونة لا تستبعد رحيل الزلزولي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

ومن جانبه، يرغب فاتي في مغادرة برشلونة، ويتمتع باهتمام أتلتيكو مدريد.

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ورغم حصول فاتي على عرض من توتنهام، لكنه يرغب في الرحيل لفريق أكبر ينافس على حصد الألقاب.

ويحتاج برشلونة لبيع أحد نجومه، من أجل التعاقد مع جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد هذا الصيف، وتسجيل كل لاعبيه في رابطة الليجا.