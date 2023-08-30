الهلال يتعاقد مع الحارس الدولي محمد الربيعي حتى2027

أعلن نادي الهلال رسميًا، الأربعاء، تعاقده مع الحارس الدولي محمد الربيعي لمدة أربعة مواسم قادمًا من الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الهلال عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أتم مجلس إدارة شركة نادي الهلال إجراءات التوقيع مع الحارس الدولي محمد الربيعي".

وأضاف: "يمتد عقد الربيعي لمدة أربعة مواسم رياضية، وذلك حتى نهاية موسم 2026 - 2027".

وانضم الربيعي إلى فرق الناشئين بالأهلي عام 2013 وصعد للفريق الأول في 2018، قبل أن يلعب معاراً في صفوف الباطن لموسم واحد.

اقرأ أيضًا:

وفد من الاتحاد يطير إلى ليفربول لحسم صفقة محمد صلاح

ويعد الربيعي ثاني حارس ينضم إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري بعد المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية السابق.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الاتحاد حامل اللقب والمتصدر، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما الجمعة.