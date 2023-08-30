القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن تفاصيل القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية، بسبب لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

إحالة المتهم للنيابة العامة

وأضافت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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