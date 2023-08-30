طاقم تحكيم غواتيمالي بقيادة ماريو إسكوبار للكلاسيكو بين الاتحاد والهلال

يدير طاقم تحكيم غواتيمالي بقيادة الحكم الدولي ماريو إسكوبار، المباراة المرتقبة بين فريقي الاتحاد والهلال في الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

ويلتقي الاتحاد مع الهلال في قمة الجولة الخامسة من الدوري، يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل.

ويعد إسكوبار حكمًا دوليًا منذ عام 2013، حيث قاد العديد من المباريات الهامة على المستوى الدولي، وتولى تحكيم مباراة في كأس العالم 2022 بين منتخبي ويلز وإيران.

كما قاد إسكوبار أيضًا مباراة في كأس العالم للأندية عام 2021 بين فريق الدحيل القطري والنادي الأهلي المصري.

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ووصل عدد المباريات التي أدارها الحكم الدولي ماريو إسكوبار خلال مسيرته إلى 361 مباراة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الاتحاد حامل اللقب والمتصدر.