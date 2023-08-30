مانشستر سيتي يتفق شفهيا مع وولفرهامبتون على ضم ماتيوس نونيز

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، في التوصل لاتفاق شفهي مع نادي وولفرهامبتون من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز.

ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية، وافق مانشستر سيتي على دفع 55 مليون يورو (6ر59 مليون دولار) إلى وولفرهامبتون دون إضافات، لكن الصفقة لم يتم الانتهاء منها رسميًا بعد.

وفي صفقة منفصلة، سينضم تومي دويل، البالغ من العمر 21 عامًا، لاعب وسط سيتي، إلى وولفرهامبتون على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني (3ر6 مليون دولار)، مع دفع مبلغ مالي كبير- لم يتم الكشف عنه - للنادي السماوي، حال شراء الفريق الملقب بـ(الذئاب) للاعب بصورة دائمة.

ورفض وولفرهامبتون الأسبوع الماضي عرضا من مانشستر سيتي لشراء نونيز (25 عاما)، الذي امتنع عن التدريب مع فريقه الحالي، في محاولة لإجباره على التحرك في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية لإتمام الصفقة.

وعقب الفوز الكبير لفريقه 5 / صفر على بلاكبول، مساء أمس الثلاثاء، قال جاري أونيل، مدرب وولفرهامبتون، أن مانشستر سيتي لم يتقدم بعرض أفضل من الذي تقدم به، معربا عن توقعه ببقاء اللاعب بعد نهاية نافذة الانتقالات الحالية بعد غد الجمعة، غير أن الأمور تغيرت سريعا في الساعات القليلة الماضية.

وانضم نونيز إلى وولفرهامبتون في الصيف الماضي مقابل 38 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي، قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي، حيث وقع عقدا مدته 5 سنوات مع خيار التمديد لمدة 12 شهرا أخرى.

وشارك نونيز،لاعب الوسط، في 34 مباراة الموسم الماضي، حيث أحرز هدفا واحدا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.