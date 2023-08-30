جامعة جازان: لا إصابات في حادث انهيار سقف صالة انتظار الطالبات بمجمع محلية

صرح المتحدث الرسمي باسم جامعة جازان، بأن فرق الصيانة في الجامعة باشرت الأضرار التي لحقت بسقف صالة انتظار الطالبات بالمجمع الأكاديمي بمحلية بعد العاصفة المطرية التي تعرضت لها منطقة جازان عصر اليوم.

الحادث لم يسفر عنه أي إصابات

وقال المتحدث في تغريدة عبر تطبيق إكس، مساء اليوم الأربعاء، إن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن نائب أمير منطقة جازان وجه بتشكيل لجنة للرفع بتقرير عاجل عن الحادث.

المتحدث الرسمي لـ #جامعة_جازان: باشرت فرق الصيانة بالجامعة عصر اليوم الأضرار التي لحقت بالسقف المستعار لصالة انتظار الطالبات بالمجمع الأكاديمي بمحلية، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد، والناتجة عن العاصفة المطرية التي شهدتها منطقة جازان عصر اليوم.

وقد وجه صاحب السمو الملكي… — جامعة جازان (@JazanUniversity) August 30, 2023

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