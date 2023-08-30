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جامعة جازان: لا إصابات في حادث انهيار سقف صالة انتظار الطالبات بمجمع محلية

30 أغسطس 2023 · < 1 minutes
قوات الدفاع المدني السعودي
قوات الدفاع المدني السعودي

صرح المتحدث الرسمي باسم جامعة جازان، بأن فرق الصيانة في الجامعة باشرت الأضرار التي لحقت بسقف صالة انتظار الطالبات بالمجمع الأكاديمي بمحلية بعد العاصفة المطرية التي تعرضت لها منطقة جازان عصر اليوم.

الحادث لم يسفر عنه أي إصابات

وقال المتحدث في تغريدة عبر تطبيق إكس، مساء اليوم الأربعاء، إن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن نائب أمير منطقة جازان وجه بتشكيل لجنة للرفع بتقرير عاجل عن الحادث.

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