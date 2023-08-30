8 انقلابات عسكرية في أفريقيا خلال الـ3 أعوام الأخيرة

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلنت مجموعة من قادرة الجيش الغابوني، الاستيلاء على السلطة في البلاد وإلغاء نتائج الانتخابات، والتي لم يمر على ظهورها سوى دقائق قليلة، والتي أعلنت عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة رئاسة ثالثة.

وخلال الثلاث أعوام السابقة شهدت منطقة غرب ووسط أفريقيا، العديد من الانقلابات التي طالت عدد من البلدان لتنضم حديثًا الغابون إلى تلك القائمة، وجميعها انقلابات تشابهت في العديد من الظروف، حيث استولى المجلس العسكري في كل دولة من تلك الدول على كرسي الحكم مطيحًا برئيسها.

أبرز الانقلابات

النيجر

في يوليو الماضي 2023، شهدت دولة النيجر انقلابًا جديدًا، بعدما أعلن أفراد من الحرس الرئاسي في البلاد عن احتجاز الرئيس محمد بازوم في قصره، وظهروا على شاشة التلفزيون الرسمي وقالوا إنهم استولوا على السلطة لإنهاء "الوضع الأمني المتدهور وسوء الحوكمة".

وبعدها بأيام أعلن المجلس العسكري قائد قوات الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني، رئيساً جديداً للبلاد، مما أثار مخاوف بخصوص الأمن في منطقة تعد النيجر فيها حليفاً رئيسياً للقوى الغربية التي تسعى للسيطرة على تمرد جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، وحتى اللحظة تحاول مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية إيكواس التفاوض مع العسكريين وإعادة الرئيس المعزول لمنصبه في ظل تهديدات مستمرة بتدخل عسكري.

بوركينا فاسو

في يناير من العام 2022، أطاح الجيش في بوركينا فاسو، بالرئيس روك كابوري، واتهمه بالإخفاق في التصدي لعنف متشددين إسلاميين، حينها تعهد الكولونيل بول هنري، قائد الانقلاب حينها باستعادة الأمن، لكن الهجمات تزايدت وأثّرت سلباً على معنويات القوات المسلحة مما أدى إلى انقلاب ثانٍ في سبتمبر 2022، واستولى قائد المجلس العسكري الحالي الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة.

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غينيا

لم تنتهي الانقلابات في القارة السمراء بعد، بل في سبتمبر 2021، أطاح قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبويا، بالرئيس ألفا كوندي، رئيس دولة غينيا وقبلها بعام عدّل كوندي الدستور لتغيير القواعد التي تمنعه من الترشح لفترة ثالثة، الأمر الذي أدى لأعمال شغب واسعة النطاق.

وأصبح دومبويا رئيساً مؤقتاً وتعهَّد بإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاثة أعوام، لكن مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، ورفضت حينها الجدول الزمني وفرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم شملت تجميد حساباتهم المصرفية.

وفي وقت لاحق اقترح النظام العسكري بدء الفترة الانتقالية ومدتها 24 شهراً في يناير 2023، لكنّ أحزاب المعارضة تقول إنه لم يفعل شيئاً يُذكر لوضع خريطة طريق للعودة إلى النظام الدستوري.

تشاد

في أبريل 2021، استولى الجيش على السلطة في دولة تشاد، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي، في أرض المعركة في أثناء تفقد قوات تحارب المتمردين في الشمال، ووفقا للقانون التشادي، على أن يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة في هذه الحالة لكنّ مجلساً عسكرياً تدخل وحلَّ البرلمان بدعوى توفير الاستقرار.

حينها وقع الاختيار على الجنرال محمد إدريس، نجل الرئيس ديبي، رئيساً مؤقتاً وأُسندت إليه مهمة الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 تمهيداً لإجراء انتخابات.

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مالي

في أغسطس، 2020 أطاحت مجموعة من القادة العسكريين بزعامة أسيمي غويتا، بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، الانقلاب الذي جاء بعد احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانتخابات تشريعية متنازع عليها ومزاعم بالفساد.

وفي ظل ضغط من جيران مالي الواقعة في غرب أفريقيا، وافق المجلس العسكري على التنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة مدنية مكلفة الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهراً تمهيداً لانتخابات ديمقراطية تجري في فبراير 2022، لكن قادة الانقلاب اختلفوا مع الرئيس المؤقت حينها ورتبوا انقلابا ثانيا في مايو 2021.