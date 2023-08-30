الاتحاد يتوصل لاتفاق مع المعيوف حارس الهلال

توصلت إدارة نادي الاتحاد، الأربعاء، إلى اتفاق مع نظيرتها في نادي الهلال على انتقال حارس المرمى عبد الله المعيوف إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن مدة عقد انتقال المعيوف إلى صفوف الاتحاد ستكون موسمين على أن يتم إعلان الانتقال بشكل رسمي بعد نهاية مواجهة الكلاسيكو بين الفريقين.

ويلتقي الاتحاد مع الهلال في قمة الجولة الخامسة من الدوري، الجمعة المقبل، على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الاتحاد استهدفت التعاقد مع المعيوف بعد طلب المدير الفني نونو سانتو، والرغبة في تعزيز صفوف الفريق، قبل المشاركة الآسيوية المنتظرة وحاجة الفريق الماسة إلى حارس احتياطي رفقة البرازيلي مارسيلو غروهي.

ويمتد عقد غروهي مع الاتحاد حتى نهاية الموسم الحالي بعد أن جدد عقده يناير (كانون الثاني) الماضي حتى 2024.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الاتحاد حامل اللقب والمتصدر، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما الجمعة.

الهلال يتعاقد مع الحارس الدولي محمد الربيعي

في سياق أخر، أعلن نادي الهلال رسميًا، الأربعاء، تعاقده مع الحارس الدولي محمد الربيعي لمدة أربعة مواسم قادمًا من الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الهلال عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أتم مجلس إدارة شركة نادي الهلال إجراءات التوقيع مع الحارس الدولي محمد الربيعي".

وأضاف: "يمتد عقد الربيعي لمدة أربعة مواسم رياضية، وذلك حتى نهاية موسم 2026 - 2027".