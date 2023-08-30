البلجيكي الدولي ساليمايكيرس ينضم لبولونيا الإيطالي معارًا

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا، الأربعاء، انتقال البلجيكي الدولي أليكسيس ساليمايكيرس، إلى صفوف فريق بولونيا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

وقال ميلان في بيان "نستطيع أن نؤكد أن أليكسيس ساليمايكيرس انضم إلى بولونيا على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2024، مع خيار الشراء بصورة نهائية".

وأضاف "يود ميلان أن يتمنى لأليكسيس كل التوفيق في الموسم المقبل".

وانضم ساليمايكيرس لميلان عام 2020، وشارك معه في 98 مباراة أحرز خلالها 5 أهداف، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021 / 2022.

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وبات ساليمايكيرس الصفقة الثامنة لفريق المدرب تياجو موتا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأصبح بإمكانه المشاركة مع بولونيا في مباراته المقبلة بالدوري الإيطالي ضد كالياري يوم السبت المقبل.