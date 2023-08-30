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المملكة تدشّن أول شبكة 5G خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم

30 أغسطس 2023 · < 1 minutes

دشنت أول شبكة 5G خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم بالمملكة بتقنيات عالمية جديدة.

ونشر حساب التواصل الحكومي، تغريدة على منصة "إكس"، أوضح تدشين الشبكة بتعاون بين زين وشركة البحر الأحمر الدولية.

وجاء في التغريدة: "تم تدشين أول شبكة  5G خالية من الانبعاثات الكربونية وتعتمد على الطاقة المتجددة لا تستخدم الأبراج التقليدية، وترتكز على تقنية الطباعة ثلاثة الأبعاد".

حماية البيئة وتحد من التشوه البصري

كما توفر الشبكة الجديدة أعلى سرعات الجيل الخامس في المنطقة، وتحمي البيئة وتحد من التشوه البصري، وتدعم المشاركة مع جميع مقدي خدمات الاتصالات.

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