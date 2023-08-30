المملكة تدشّن أول شبكة 5G خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم

دشنت أول شبكة 5G خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم بالمملكة بتقنيات عالمية جديدة.

ونشر حساب التواصل الحكومي، تغريدة على منصة "إكس"، أوضح تدشين الشبكة بتعاون بين زين وشركة البحر الأحمر الدولية.

وجاء في التغريدة: "تم تدشين أول شبكة 5G خالية من الانبعاثات الكربونية وتعتمد على الطاقة المتجددة لا تستخدم الأبراج التقليدية، وترتكز على تقنية الطباعة ثلاثة الأبعاد".

في إنجاز تقني عالمي جديد؛ تدشين أول شبكة 5G خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم بالمملكة. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/rhvwkktScU — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 27, 2023

حماية البيئة وتحد من التشوه البصري

كما توفر الشبكة الجديدة أعلى سرعات الجيل الخامس في المنطقة، وتحمي البيئة وتحد من التشوه البصري، وتدعم المشاركة مع جميع مقدي خدمات الاتصالات.

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