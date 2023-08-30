الاتفاق يستأنف تدريباته ويفتح ملف ضمك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب الرديف بالنادي.

يأتي ذلك ضمن تحضيراته لاستضافة فريق ضمك مساء السبت المقبل في الدمام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين لموسم 2023/24.

فارس الدهناء يستأنف التحضيرات لمواجهة ضمك في #دوري_روشن_السعودي 🟢🔴#الاتفاق — نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 30, 2023

ووفقًا للموقع الرسمي للاتفاق، قاد المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد التدريبات، واشتملت على محاضرة الفيديو الفنية في قاعة المحاضرات، ثم أجرت المجموعة التي خاضت كامل مباراة الهلال تمارين خاصة مع المعد البدني.

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فيما أدى بقية اللاعبين تمارين الإحماء ثم تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة ، ثم طبق اللاعبين الجانب الفني قبل أن يختتم المران بتقسيمة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل، يواصل فارس الدهناء تدريبه (المغلق) مساء يوم غدٍ الخميس على ملعبه الرديف بالنادي.