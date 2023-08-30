انطلاق “منتدى العالم القادم” بنسخته الثانية

انطلقت اليوم، الأربعاء، فعاليات منتدى العالم القادم في نسخته الثانية، الذي يُنظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في الرياض خلال الفترة من 30 - 31 أغسطس الجاري.

يشارك في المنتدى قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم، ليختتم بذلك فعاليات أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "موسم الجيمرز: أرض الأبطال".

وشارك في الجلسة الأولى بعنوان "المعيار الذهبي لمشهد الألعاب التنافسية" صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، و كل من رئيس مجلس إدارة ESL FACEIT Group رالف رايكرت، و الشريك المؤسس لشركة VSPO داني تانغ.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن المملكة باتت مركزًا عالميًا للألعاب والرياضات الإلكترونية، باستضافتها أحداث مثل منتدى العالم القادم، مشيراً إلى التساؤلات والنقاشات الدائمة حول التغييرات التي ستطرأ على قطاع الرياضات الإلكترونية في سنواته العشر القادمة.

وأشار الأمير فيصل بن بندر بن سلطان إلى أن الانتباه إلى أن مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية واللاعبين عاملان ثابتان، لذا ينبغي الاستمرار في التركيز في عملية التطوير على هذا المجتمع، الذي سيضعنا في أفضل موقع للتعامل مع كل ما هو قادم في المستقبل.

وشهد اليوم الأول من المنتدى مجموعة واسعة من الجلسات والنقاشات أبرزها جلسة " الاستحواذ: الجوانب القانونية لاستحواذ الشركات على أستوديوهات الألعاب " و "الألعاب الإلكترونية اقتصاد المستقبل " و "من البكسل إلى منصة التتويج: دراسة العلاقة بين الرياضات الإلكترونية والألعاب الأولمبية"، و "الركائز الأساسية للميتافيرس: كيف تقوم شركة إيبِك جيمز بتمكين المبدعين؟"، و "ركود الرياضات الإلكترونية : هل انتهت القصة؟"، و "لا يوجد حدود لما يمكن تحقيقه: مستقبل الألعاب السحابية في الشرق الأوسط"، و"النتائج العالية: عندما يدخل المشاهير صناعة الألعاب الإلكترونية".

وعلى هامش أنشطة اليوم الافتتاحي، وقّع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد تركي الفوزان، والرئيس التنفيذي للهيئة فهد حميد الدين، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين الاتحادين السعودي والقطري للرياضات الإلكترونية بحضور أمين السر للاتحاد القطري فيصل عبدالرحمن خالد.

وجرى الإعلان في ختام اليوم الأول للمنتدى عن جميع الفائزين في "جوائز موسم الجيمرز للأندية"، حيث حصل الفريق السعودي Twisted Minds على كأس المركز الأول وجائزة مالية بلغت 1,5 مليون دولار، بعد تفوقه بجدارة على أفضل الفرق المحلية والإقليمية والعالمية خلال منافسات النخبة ضمن موسم الجيمرز : أرض الأبطال.