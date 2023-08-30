رسميًا.. إنتر يعلن ضم بافارد

أعلن نادي إنتر الإيطالي رسميًا، الأربعاء، ضم المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافارد، قادمًا من نادي بايرن ميونيخ الألماني.

بحسب تقارير فإن صفقة انتقال بافارد لإنتر تتراوح قيمتها بـ30 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو حوافز.

لعب بافارد، البالغ من العمر 27 عامًا، لأندية ليل الفرنسي، وشتوتغارت الألماني، قبل أن يحط الرحال في بايرن ميونيخ عام 2019.

رحلة الدولي الفرنسي مع بايرن كانت مليئة بالنجاحات والانتصارات، حيث شارك 163 مباراة مع بايرن، سجل فيهم 12 هدفًا وفاز بـ11 لقبًا.

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وخاض بافارد 49 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، مسجلاً 3 أهداف، ورافعاً لقب كأس العالم في روسيا 2018.