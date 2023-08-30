دورتموند مهتم بضم ميرجيم بيريشا مهاجم أوجسبورج

اقترب ميرجيم بيريشا، مهاجم أوجسبورج الألماني، من الانضمام لصفوف بوروسيا دورتموند، وصيف الدوري الألماني (بوندسليجا)، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لقناة "سكاي تي في"، لم يشارك بيريشا في تدريبات أوجسبورج اليوم الأربعاء ، وطلب من مسؤولي النادي الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تنتهي بعد غد الجمعة.

وكشفت تقارير إخبارية أن أوجسبورج يريد الحصول على 15 مليون يورو (3ر16 مليون دولار)، للاستغناء عن بيريشا.

وخاض بيريشا مباراتين دوليتين مع منتخب ألمانيا، وكان معارًا في الصيف الماضي من فناربخشه التركي للفريق الألماني، الذي قام بتفعيل بند شرائه بصورة نهائية هذا الصيف.

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وأوضحت التقارير أن بوروسيا دورتموند مهتم مهتم بالحصول على خدمات بيريشا لتعزيز خط هجومه، فيما تردد أيضا أيضا أن هوفنهايم وفولفسبورج يسعيان لضمه.