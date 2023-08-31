الأرصاد: أمطار وشبه انعدام في الرؤية بـ6 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، في 6 مناطق، هي: (الرياض ومكة المكرمة ونجران وجازان وعسير والباحة).

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وأوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد رياحًا شديدة، وأمطارًا خفيفة، مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.

بينما تشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف والخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

كما من المتوقع أن تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وأمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان والدرب وبيش وجازان. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.