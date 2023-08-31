الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة في الشرقية وأجزاء من الوسطى

قال المركز الوطني للأرصاد، إن آخر الخرائط الجوية، تشير إلى توقعات بسيطرة أجواء معتادة على المملكة العربية السعودية، دون تطرف في درجات الحرارة؛ بحيث تكون ضمن معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

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وتوقع المركز أن تسود أجواء صيفية حارة على أغلب مناطق المملكة، وشديدة الحرارة في المنطقة الشرقية وأجزاء من الوسطى؛ في حين يكون الطقس معتدلًا وغائمًا جزئيًّا إلى غائم على المرتفعات الجنوبية الغربية، مع فرص لهطول أمطار متفرقة فترة ما بعد الظهر والمساء؛ وخاصة مرتفعات شرق جازان وعسير.

كما تظهر سحب متفرقة على ارتفاعات مختلفة على منطقة الرياض، قد تعمل على هطول أمطار متفرقة في مناطق محدودة جدًّا من المنطقة.

ومن المتوقع حدوث نشاط للرياح الشرقية على أجزاء في الشرقية والرياض بما فيها العاصمة، وتعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار وخاصة في المناطق والطرق الصحراوية، وتنشط أيضًا الرياح الشمالية الغربية على سواحل جنوب غرب المملكة وصولًا إلى سواحل مكة المكرمة بما فيها جدة.