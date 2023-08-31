تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الاتحاد

أكدت تقارير صحفية أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وافق على الانتقال إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى الاتحاد منذ عدة أسابيع، إذ وضعته إدارة شركة النادي على رأس أولوياتها في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الخميس أن صلاح منح موافقته النهائية للانتقال إلى الاتحاد، وأن الدولي المصري وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول، ويورجن كلوب، مدرب الفريق، بتأكيده أنه لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة منهما.

وتشير مصادر أخرى، إلى أن ليفربول يسير بالصفقة إلى الدقائق الأخيرة من إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي، الذي يغلق منتصف الليلة، بغية الوصول إلى رقم أكبر من المعروض عليه، بعد تأكده من موقف صلاح نفسه.

وانتقل صلاح إلى ليفربول صيف 2017، وحقق مع الريدز عدة ألقاب وأرقام فردية، أبرزها هدّاف الفريق التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه بجناح دولي مميز، لزيادة فرصه في تقديم أداء مميز بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

ويعتبر الاتحاد أقل الأندية السعودية الكبرى إبرامًا للصفقات هذا الصيف، إذ اكتفى حامل لقب دوري روشن بـ4 صفقات أجنبية، بضم كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وفابينيو، جواو فيليبي "جوتا".