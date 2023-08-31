اليوم.. تفعيل “التعليم عن بعد” في جازان ومحايل عسير

فعّلت الإدارة العامة للتعليم لمنطقة جازان الدراسة عن بُعد، عبر منصة مدرستي، اليوم الخميس، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والإدارة بعد تقارير المركز الوطني للأرصاد عن موجة الطقس السيء.

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وأوضحت الإدارة، أن العملية التعليمية ستكون عبر منصة "مدرستي" وأن القرار شمل مكتب تعليم وسط جازان والمدارس التابعة له، ما عدا مدارس محافظة فرسان.

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، كذلك تفعّيل الدراسة عن بٌعد، اليوم حرصًا على سلامة سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، بعد التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وذكرت الإدارة في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي لجميع المدارس.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتَيْ عسير وجازان وتزداد غزارتها يومَي الأربعاء والخميس.