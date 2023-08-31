المرور: ضبط 3 شاحنات مخالفة بمنطقة الرياض

أسفرت جهود فِرَق المرور السري بمنطقة الرياض، عن رصد عدد من الشاحنات المخالفة التي تؤثر على السلامة العامة أثناء سيرها على طرق المنطقة.

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ووثقت الإدارة العامة للمرور، جانبًا من جهود المرور السري في ضبط قائدي الشاحنات المخالفة؛ في مقطع فيديو، حيث جرى ضبط 3 شاحنات مخالفة لأنظمة المرور.

🎥 جهود المرور السري بمنطقة الرياض في رصد مخالفات الشاحنات المؤثرة على السلامة العامة #وزارة_الداخلية #المرور_السعودي pic.twitter.com/NPParUqeA6 — المرور السعودي (@eMoroor) August 30, 2023

وتَمَثلت المخالفات التي ارتكبها قائدو الشاحنات التي جرى توقيفها وضبطها، في عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالمسار الأيمن من الطريق، وتجاوز السرعة المحددة لهذه الشاحنات.