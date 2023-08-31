محمد العويس يضع الهلال بين خيارين

وضع محمد العويس، حارس مرمى الهلال، إدارة ناديه بين خيارين، إما السماح له بالرحيل أو اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا.

وحسب ما نشرته صحيفة "الرياضية"، صباح اليوم الخميس، فإن العويس أبلغ إدارة الهلال بشكل مباشر برغبته في مغادرة النادي سواء بمخالصة مالية أو بالانتقال إلى نادٍ آخر، مهددًا باعتزال كرة القدم ما لم يسمح له بذلك.

ويريد العويس الانتقال إلى نادٍ يضمن فيه اللعب بشكل دائم، خشية فقدان مركزه في المنتخب الأول خلال نهائيات آسيا المقبلة.

ولا يلعب الحارس، صاحب الـ31 عامًا، بانتظام مع الهلال منذ انضمامه في 2022، إذ يجلس على دكة البدلاء.

العويس كان قريبًا من الانتقال إلى الاتحاد، قبل أيام، برغبة مشتركة من كل الأطراف، قبل تعثر الصفقة، وتغيير النادي الأصفر طريقه إلى زميله عبدالله المعيوف، وإتمامها بالاتفاق معه أخيرًا.

وكانت إدارة الهلال أعلنت أمس تعاقدها مع محمد الربيعي قادمًا من الأهلي، كما ضم النادي في وقت سابق من الصيف الجاري المغربي ياسين بونو، الذي يبدو أنه سيكون الحارس الأساسي بصفة مستمرة.

وتبدو إدارة الهلال مترددة بشأن الإبقاء على العويس أو السماح بمغادرته، في حين يتمسك الحارس الدولي بورقة الرحيل عن النادي الأزرق.

يشار إلى أن عقد العويس مع الهلال يمتد حتى يناير 2025، حيث وقَّع شتاء 2022 عقد الأعوام الثلاثة، قادمًا من الأهلي.