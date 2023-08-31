الأخبار المحلية

العيسى: السماح برفع الأذان في نيويورك مبادرة تستحق التنويه والإشادة

31 أغسطس 2023 · < 1 minutes
الشيخ الدكتور محمد العيسى
الشيخ الدكتور محمد العيسى

علق الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، على السماح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مدينة نيويورك الأمريكية.

اقرأ أيضًا.. رفع الأذان من داخل بلدية نيويورك بعد توقيع مرسوم تاريخي

وقال العيسى في تغريدة، عبر حسابه الرسمي في "X": "السماحُ برفع الأذان عبر مكبِّرات الصوت في صلاة الجمعة وفي رمضان، بمدينة نيويورك؛ مبادرةٌ تستحقّ التنويه والإشادة. نقدِّر في #رابطة_العالم_الإسلامي هذه المبادرة، باسم كافة الشعوب الإسلامية المُنضوية تحت مظلتها، شاكرين جميع من سعى فيها، وجعلَ حُدوثها ممكنًا".

ورُفع الأذان من داخل مبنى بلدية ولاية نيويورك الأمريكية، بعد توقيع عمدة نيويورك على مرسوم يسمح برفع الأذان لصلوات الظهر والعصر والمغرب في مساجد المدينة.

ووقع عمدة نيويورك إريك آدامز، المرسوم خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر بلدية المدينة، تلبية لطلب الجالية المسلمة هناك.

وقال آدامز مخاطباً الجالية المسلمة في نيويورك: "ستسمعون صوت الأذان لأول مرة في مكبرات الصوت الخارجية، وهذه لحظة مهمة للجالية الإسلامية".

يشار إلى أنه رُفع الأذان عبر مكبرات الصوت لأول مرة في مساجد حي أستوريا بمدينة نيويورك الأمريكية، في نهاية مارس الماضي، بعدما نجحت فتاة مصرية تقيم هناك في الحصول على تصريح رسمي لأول مرة في تاريخ المدينة.

ورفع الأذان عبر المكبرات الخارجية من مسجد دار الدعوة بحي أستوريا بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك، في مطلع أبريل الماضي.

 