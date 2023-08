العيسى: السماح برفع الأذان في نيويورك مبادرة تستحق التنويه والإشادة

علق الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، على السماح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال العيسى في تغريدة، عبر حسابه الرسمي في "X": "السماحُ برفع الأذان عبر مكبِّرات الصوت في صلاة الجمعة وفي رمضان، بمدينة نيويورك؛ مبادرةٌ تستحقّ التنويه والإشادة. نقدِّر في #رابطة_العالم_الإسلامي هذه المبادرة، باسم كافة الشعوب الإسلامية المُنضوية تحت مظلتها، شاكرين جميع من سعى فيها، وجعلَ حُدوثها ممكنًا".

ورُفع الأذان من داخل مبنى بلدية ولاية نيويورك الأمريكية، بعد توقيع عمدة نيويورك على مرسوم يسمح برفع الأذان لصلوات الظهر والعصر والمغرب في مساجد المدينة.

ووقع عمدة نيويورك إريك آدامز، المرسوم خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر بلدية المدينة، تلبية لطلب الجالية المسلمة هناك.

Officially in New York, the call to prayer (Adhan) is now allowed in the city on Fridays between 12:30 p.m. and 1:30 p.m. without obtaining a permit and despite sound restrictions in city neighborhoods. pic.twitter.com/iAlOp1t2WF

وقال آدامز مخاطباً الجالية المسلمة في نيويورك: "ستسمعون صوت الأذان لأول مرة في مكبرات الصوت الخارجية، وهذه لحظة مهمة للجالية الإسلامية".

يشار إلى أنه رُفع الأذان عبر مكبرات الصوت لأول مرة في مساجد حي أستوريا بمدينة نيويورك الأمريكية، في نهاية مارس الماضي، بعدما نجحت فتاة مصرية تقيم هناك في الحصول على تصريح رسمي لأول مرة في تاريخ المدينة.

Today @NYCMayor and @NYPDPC Caban stood together with Muslim faith leaders to roll out a new initiative that will make it easier for Mosques and houses of worship to broadcast the Islamic call to prayer on Fridays and during Ramadan.

Learn more: https://t.co/1IYsSbdXLN pic.twitter.com/FKqHzLsTbG

— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) August 29, 2023