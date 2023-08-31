قطار ميسي مع إنتر ميامي يتوقف عند محطة ناشفيل

توقف مسلسل تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه الجديد إنتر ميامي، إذ غابت بصمته وفشل في قيادة الفريق للفوز على ناشفيل، مكتفيًا بالتعادل بنتيجة 0-0 صباح اليوم الخميس ضمن الدوري الأمريكي للمحترفين.

ميسي قدم انطلاقة مميزة مع إنتر ميامي بقيادته للفوز في 9 مباريات متتالية، وتوج معه بلقب بطولة كأس الدوريات، كما بلغ معه نهائي بطولة كأس أمريكا المفتوحة.

لكن انتصارات ميسي المتتالية مع الفريق توقفت أمام ضيفه ناشفيل بالتعادل السلبي في الدوري الأمريكي ليجدد هذا التعادل مخاوف الفريق الأمريكي وجماهيره من عدم الوصول إلى الأدوار الفاصلة في البطولة هذا الموسم، لاسيما وأن ميسي انضم إلى إنتر ميامي والفريق يعاني من موقف صعب للغاية في الدوري الأمريكي.

Sharing the points at home tonight#MIAvNSH pic.twitter.com/TZn2i4o0kH — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 31, 2023

كما أنها المباراة الأولى لميسي مع إنتر ميامي التي لا تشهد مساهمته بأهداف، سواء بالتسجيل أو الصناعة.

ومع ذلك فمازالت سلسلة إنتر ميامي بعدم الخسارة مستمرة في وجود ميسي.

وحضر المباراة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان ناشفيل هو الأقرب إلى الفوز على مضيفه، وتم إلغاء هدف للفريق بداعي التسلل.

ولم يستطع ميسي استغلال فرص التسجيل التي سنحت له عبر أكثر من ضربة حرة احتسبت للفريق من أماكن مميزة، كما تصدى إليوت بانيكو حارس مرمى ناشفيل لمحاولة مراوغة من ميسي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان ميسي قاد انتر ميامي للفوز على ناشفيل بركلات الترجيح قبل أيام في نهائي مسابقة كأس الدوريات.