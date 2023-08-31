عشرات الجرحى الفلسطينيين في اقتحام جيش الاحتلال لمدينة نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين، بجروح وحالات اختناق، خلال عملية اقتحام واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

اقرأ أيضًا.. أمريكا تعلن عن دعم الشعب الغابوني وتعرب عن قلقها بعد الانقلاب

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه قدمت الإسعافات الأولية لنحو 40 فلسطينياً، خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية، من مدينة نابلس، والتي تخللها إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، ترافق ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة بالمدينة.

وفي القدس المحتلة، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل فلسطيني، وتدمير محتوياته.