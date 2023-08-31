فولهام يتعاقد مع حارس ألماني

أكمل حارس المرمى ستيفن بيندا انتقاله إلى فولهام قادمًا من سوانزي سيتي.

ووقع الحارس الألماني البالغ من العمر 24 عاما على عقد يمتد حتى صيف 2026، مع وجود خيار لتمديد تعاقده لعام آخر.

وقال بيندا لقناة فولهام "إنه نادٍ كبير ولديه تاريخ كبير وتقاليد، لذلك أنا سعيد بتواجدي هنا".

وأضاف "فقط انظر للملعب، النادي نفسه، اللعب تحت قيادة المدير الفني ماركو سيلفا، كان قرارا سهلا للغاية".

وانضم بيندا لصفوف سوانسي قادما من 1869 ميونخ في أغسطس 2017، ولعب معارا لفريقي سويندون وبيتربورو.

وشارك الحارس في 23 مباراة مع الفريق الويلزي في الموسم الماضي، وبسبب إصابة في الركبة انتهى موسمه مبكرا في يناير.

يذكر أن فولهام يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعد انقضاء 3 جولات، بعدما جمع 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.