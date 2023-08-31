رئيس الاتحاد الأوروبي يعلق لأول مرة على تصرف روبياليس

انتقد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تصرف لويس روبياليس، نظيره في الاتحاد الإسباني للعبة، خلال حفل تسليم جوائز بطولة كأس العالم للسيدات.

وواجه روبياليس انتقادات قاسية بعدما قام بتقبيل جيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني، على شفتيها في حفل توزيع الجوائز بعدما تغلب الفريق على نظيره الإنجليزي في نهائي المونديال.

وفي أول تصريح علني له على الواقعة، قال سيفرين في حواره مع صيحفة "ليكيب" الفرنسية، إن تصرف روبياليس كان غير لائق، ولكنه شدد على أن القضية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي فتحت تحقيقا أخلاقيا في الأحداث.

وأضاف "أنا محامٍ وأحد نواب رئيس الاتحاد الدولي. قضيته في يد الهيئة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي. أي تعليق أدلي به سيكون بمثابة ضغط".

وتابع سيفرين أنه شعر بالحزن لأن هذه الأزمة طغت على إنجاز المنتخب الإسباني للسيدات، وذكر "يجب أن نغير الأمور.. يجب أن نقوم بالمزيد".

رئيس الاتحاد الأوروبي قال أيضًا "بالطبع ما حدث كان غير لائق. كلنا نعلم هذا. أتمنى أن يعلم أنه كان غير لائق. هذا كاف الآن، لأن لجنة الأخلاقيات ستقرر".

وبسؤاله عن دور روبياليس في يويفا، حيث أنه يتواجد في منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية منذ عام 2019، كشف سيفرين أن روبياليس موقوف عن ممارسة كافة مهامه، وأنه لا يوجد حاجة لإيقافه مرتين.