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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق جوهانسبرغ إلى 73 قتيلاً

31 أغسطس 2023 · < 1 minutes

ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع اليوم الخميس في مبنى من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ الخميس إلى 73 شخصًا، وأصيب العشرات، بعضهم يعاني استنشاق الدخان، ونقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات محلية، وفق ما أفاد جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ.

وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ روبرت مولودزي، إن الحريق أسفى عن مقتل 73 شخصًا، وإصابة 52 آخرين بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيات.

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وأضاف مولودزي: "أنه تمت السيطرة على الحريق، وأخلي المبنى فيما ماتزال عمليات البحث والإنقاذ جارية، مشيرًا إلى أنه لم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلًا".

لم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلا.

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