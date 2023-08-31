ارتفاع حصيلة ضحايا حريق جوهانسبرغ إلى 73 قتيلاً

ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع اليوم الخميس في مبنى من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ الخميس إلى 73 شخصًا، وأصيب العشرات، بعضهم يعاني استنشاق الدخان، ونقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات محلية، وفق ما أفاد جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ.

وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ روبرت مولودزي، إن الحريق أسفى عن مقتل 73 شخصًا، وإصابة 52 آخرين بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيات.

اقرأ أيضًا: إصابة 6 في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية

وأضاف مولودزي: "أنه تمت السيطرة على الحريق، وأخلي المبنى فيما ماتزال عمليات البحث والإنقاذ جارية، مشيرًا إلى أنه لم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلًا".

لم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلا.

اقرأ أيضًا: العيسى: السماح برفع الأذان في نيويورك مبادرة تستحق الإشادة