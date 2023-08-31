جيسوس يختبر جاهزية نيمار قبل كلاسيكو الاتحاد

يختبر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، جاهزية البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الجديد، مساء اليوم الخميس، قبل اتخاذ قرار بإشراكه لأول مع بقميص "الزعيم" ضد الاتحاد غدًا الجمعة في دوري روشن للمحترفين.

ويحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على غريمه الاتحاد باستاد الأمير عبدالله الفيصل مساء غدٍ في قمة مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.

وانضم نيمار إلى صفوف الهلال في وقت سابق من أغسطس الجاري في صفقة قياسية، هي الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.

لكن النجم البرازيلي لم يشارك في أي مباراة حتى الآن بقميص الهلال، بسبب إصابة عضلية، تعرض لها مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

هل يسجل نيمار ظهوره الأول في الكلاسيكو؟

وكانت التوقعات تشير إلى أن نيمار سيسجل ظهوره الأول مع الهلال في مباراة الرياض ضمن الجولة السادسة منتصف سبتمبر المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

لكن صحيفة "الرياضية" أشارت في عددها الصادر اليوم الخميس إلى أنه هناك احتمالية لمشاركة نيمار ضد الاتحاد.

وأفادت الصحيفة أن جيسوس سيقرر بعد تدريبٍ جماعي اليوم موقفه من ضم نيمار من عدمه إلى القائمة التي ستواجه الاتحاد.

ويتدرب نيمار مع زملائه الجدد منذ مطلع الأسبوع الجاري، لكن جيسوس يسعى إلى التأكّد من بلوغ قائد منختب البرازيل درجة الجاهزية اللازمة لإدخاله ضمن القائمة.

وتعافى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، أخيرًا، من إصابة في عضلة الفخذ الأمامية لحقت به قبل الوصول إلى السعودية.

ويغادر الهلال إلى جدة، مساء اليوم على متن طائرة خاصة، بعد خوض آخر تدريب قبل المباراة على ملعبه.