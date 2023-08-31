البرهان: الحرب في السودان تهدد بتفتيت البلاد

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، المتمردين إلى إلقاء السلاح.

وقال البرهان إن تمرد قوات الدعم السريع استهدف استقرار السودان وأمن المواطنين، مشيرًا إلى أن الحرب الراهنة تهدد بتفتيت السودان.

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وتابع أن الحرب في السودان لخدمة أشخاص محددين وستنتهي عاجلاً، مشيرًا إلى أن هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور ويجب محاسبة مرتكبيها.

وقال البرهان: "سنعمل على الحفاظ على وحدة البلاد وضمان أمن المواطن السوداني"، داعيا المتمردين إلى إلقاء السلاح.