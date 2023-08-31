الاتحاد يستهدف رقمًا تاريخيًا عبر بوابة الهلال

يستهدف الاتحاد تحقيق رقم تاريخي في دوري المحترفين، عندما يلتقي غريمه الهلال غدًا الجمعة ضمن الجولة الخامسة.

ويستقبل الاتحاد نظيره الهلال عند الساعة 09:00 مساء غدٍ على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في قمة مباريات الجولة.

الاتحاد حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 مباريات من الموسم الجاري للدوري، في حملته للدفاع عن لقب الموسم الماضي.

ويسعى الاتحاد، المتصدر، لمواصلة انتصاراته على حساب الهلال، صاحب المركز الثالث.

أما الهلال الذي تعثر بالتعادل في مباراة مقابل فوزه في 3 مباريات، يأمل في إيقاف زحف حامل اللقب مبكرًا.

وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، فإن الاتحاد عادل أطول سلسلة مباريات له في دوري المحترفين بشباك نظيفة (دون استقبال أهداف)، بعدما حافظ على شباكه نظيفة في 7 مباريات متتالية.

وحافظ الاتحاد على نظافة شباكه في المباريات الأربع التي لعبها منذ بداية الموسم الجاري أمام كل من الرائد، والطائي، والرياض، والوحدة على الترتيب.

ويعتبر الاتحاد هو الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه حتى الآن في دوري روشن لهذا الموسم.

كما كان الاتحاد حافظ على شباكه نظيفة في آخر 3 مباريات لعبها الموسم الماضي أمام كل من الباطن، والفيحاء، والطائي.

وكان الهلال هو آخر فريق سجل في مرمى الاتحاد، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة 27 من الموسم الماضي.

وفي حال تمكن الاتحاد من الخروج بشباك نظيفة أمام الهلال غدًا فإنها ستكون المرة الأولى في تاريخ فريق "النمور" التي يحافظ فيها على نظافة الشباك في 8 مباريات متتالية بدوري المحترفين.