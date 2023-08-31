وزارة الموارد البشرية تعقد “ملتقى التحول الرقمي” في عسير

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم ملتقى التحول الرقمي في منطقة عسير، بحضور وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين، وبمشاركة كل من "هيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهيئة تطوير منطقة عسير"، وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.

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ويأتي ملتقى التحول الرقمي ضمن سلسلة لقاءات تعمل عليها الوزارة تشمل مناطق "الحدود الشمالية، القصيم، مكة المكرمة، على أن تختتم في المنطقة الشرقية"، حيث تسعى الوزارة إلى التعريف باستراتيجية التحول الرقمي واستعراض أبرز إنجازاتها الرقمية في القطاعات التي تشرف عليها وهي: "العمل، التنمية الاجتماعية، الخدمة المدنية، الخدمات المشتركة"، والعمل على تعزيز زيادة أثر التحول الرقمي على القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.

وتعمل استراتيجية التحول الرقمي على تعزيز الخدمات الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها الوزارة، حيث تقدم الوزارة أكثر من 1000 خدمة وإجراء رقمي، لخدمة أكثر من 32 مليون مستفيد.

وأشار وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين خلال كلمته الافتتاحية إلى المنجزات التي حصدتها الوزارة في مجال التحول الرقمي، حيث حصلت الوزارة على المركز الثاني من مرحلة الإبداع في قياس التحول الرقمي لعام 2022 في ملتقى قمة الحكومة الرقمية، إضافة إلى إحرازها المركز الثاني في القياس الـ 10 للتحول الرقمي، والمستوى الفضي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وكذلك جائزة أفضل قائد رقمي.

واستعرض الملتقى مستقبل التحول الرقمي، وتأثير الثقافة الرقمية على مختلف قطاعات الدولة، وتقديم عروض لرفع الوعي بالخدمات الرقمية والمؤتمتة، و قصص النجاح في مجال التحول الرقمي، إضافة إلى عقد جلسات حوارية لمناقشة تسارع التحول الرقمي في المملكة والمستهدفات القادمة في هذا المجال.