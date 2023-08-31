العنزي: المملكة تتطلع إلى استمرار التعاون بين دول المنطقة

انطلقت أعمال الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، التي بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية وممثليهم في الدول العربية.

وترأس وفد المملكة فيها وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي.

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وقال العنزي، خلال كلمته اليوم الخميس في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، إن الدول العربية في سباق لمواكبة التغيرات والتطورات العالمية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وذلك في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعوبها وتعزيز مكانتها في الساحة الدولية، وإبراز دورها في مواجهة التحديات العالمية والحفاظ على الاستقرار العالمي.

وأكد على أن المملكة تتطلع لاستمرار التعاون بين دول المنطقة، والعمل على تطوير نماذج اقتصادية وماليه مستدامة، تُسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية.

وأشار إلى أن المملكة قامت من خلال دورها القيادي في الساحة الدولية على دعم استقرار الاقتصاد العالمي سواءً من خلال المحافظة على استقرار أسواق الطاقة ومواجهة التحديات المناخية والجيوسياسية، أو من خلال دورها الريادي في مجموعة العشرين، التي نتج عنها إطلاق مبادرات ساهمت في تخفيف أعباء الديون للعديد من الدول النامية.