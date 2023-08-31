بدء المعسكر التأهيلي للفرق المرشحة في برنامج “سايبرك الابتكار”

أنطلق اليوم الخميس، المعسكر التأهيلي لبرنامج الابتكار في الأمن السيبراني "سايبرك الابتكار" الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ومثل المعسكري التأهلي المرحلة الأولى من البرنامج الهادف إلى تمكين المبتكرين والمبدعين في مجالات الأمن السيبراني من بلورة أفكارهم في بيئة ابتكارية محفزة، ودعم المواهب الوطنية لتوطين تقنيات الأمن السيبراني، وابتكار وتطوير حلول لتحديات الأمن السيبراني الحالية والمستقبلية، وذلك بالشراكة الستراتيحية مع نيوم.

وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أنه تم اختيار 50 فريقاً يشكّلون مجموعة من المبتكرين وروّاد الأعمال في مجالات الأمن السيبراني بعد اجتياز الاشتراطات المطلوبة للترشح، وطرح أفكار مبتكرة في مجالات البرنامج ذات الأولوية وتشمل "تأمين مدن المستقبل، وتسخير التقنيات الإدراكية، وصمود المستقبل الصناعي، وحماية العالم الافتراضي".

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وبيّنت الهيئة أن المعسكر التأهيلي للبرنامج سينفذ على مدى 5 أسابيع تمهيداً لإعلان الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية، ويتضمن عقد ورش عمل فنية، وجلسات إرشادية، ومساحات عمل إبداعية، وبيئة تنافسية لبورة الأفكار وتطويرها، بالإضافة إلى محاكاة للعروض التقديمة، فضلاً عن تقديم الدعم المعرفي للفرق المرشحة، وتنمية قدراتها في العرض والتسويق وتطوير الأفكار والحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، ومدى قابلية تحويلها إلى منتج تجاري يعزز من دور رواد الأعمال في تنمية سوق الأمن السيبراني.

ويُعد برنامج "سايبرك الابتكار" أحد الممكنات الرئيسية لاستشراف التحديات السيبرانية وتشجيع المواهب الوطنية في المملكة وحول العالم على الابتكار وإيجاد حلول لتطوير قطاع الأمن السيبراني وزيادة عدد الشركات الناشئة فيه، والإسهام في دعم الأعمال ذات الصلة بتسريع وتيرة نموها عبر "مسرعة الأمن السيبراني" أحد البرامج التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع الذراع التقني لها، الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، بهدف تشجيع الابتكار وتحفيز منظومة الصناعة المحلية في مجالات الأمن السيبراني.