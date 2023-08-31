“الصناعة”: 1.2 مليار ريال حجم الاستثمارات في تراخيص شهر يوليو

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم الخميس، أنها أصدرت 102 ترخيص صناعي جديد خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) أن التراخيص توزعت على 5 أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ21 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المعادن اللافلزية الأخرى بـ 16 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ14 ترخيصاً، وصنع منتجات المطاط واللدائن بـ9 تراخيص، والصناعات التحويلية الأخرى بـ8 تراخيص.

اقرأ أيضًا: “الصحة” تستعرض تجربتها في تسويق الخدمات الصحية

ونشر المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يوليو بلغ 659 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,032 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.479 تريليون ريال.

1.2 مليار ريال حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة

وأوضح المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يوليو بلغ 1.2 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة %80.39، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 18.63%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.98%.

وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75.49%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 14.71%، ثم المنشآت ذوات الاستثمار المشترك بـ 9.80%.

بيان صحفي | وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تصدر 102 ترخيص صناعي جديد خلال شهر يوليو 2023 pic.twitter.com/fATail6eiS — جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) August 31, 2023

وبيَّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي بلغت 64 مصنعاً؛ بحجم استثمارات يبلغ 1.6 مليارات ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ16 مصنعاً، ثم المصانع الغذائية بـإجمالي 15 مصنعاً، ومصانع المعادن المشكلة بـ8 مصانع، و4 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، والفلزات القاعدية لكل منهما.

واستحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 85.94%، تليها المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 7.81%، ثم المصانع الأجنبية بـ 6.25%.

اقرأ أيضًا: “الوطنية للإسكان” تُطلق برنامج القسط الميسر بقسط يبدأ من 850 ريال

ويصدر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضّح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج