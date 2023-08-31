المجلس العسكري في النيجر يعطي تعليمات للشرطة لطرد السفير الفرنسي

أعطى المجلس العسكري في النيجر اليوم الخميس تعليماته للشرطة بطرد السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيت، بعد انتهاء المهلة التي منحها له لمغادرة البلاد.

وقال المجلس العسكري في النيجر، اليوم الخميس، إن السفير الفرنسي لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.

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وكان المجلس العسكري في النيجر، منح السفير الفرنسي يوم الجمعة الماضية مهلة لمدة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولم يغادر السفير الفرنسي نيامي بعد.

وفي 29 أغسطس الجاري، أصدر المجلس العسكري في النيجر بيانًا أكد خلاله أن تأشيرات السفير الفرنسي وعائلته قد ألغيت.

فرنسا ترفض ضغوط المجلس العسكري

ورفضت باريس طلب المجلس العسكري، معتبرة أن حكومة بازوم المحتجز منذ الانقلاب، هي السلطة الشرعية المخولة بإصدار أمر كهذا.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين في كلمة له خلال "مؤتمر السفراء" في باريس، إن سفير فرنسا باق في النيجر على الرغم من ضغوط قادة الانقلاب.

وكان أعلن المجلس العسكري في النيجر، أعلن أمس الأربعاء، إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا، كما ألغى حظر التجول المفروض منذ 27 يوليو الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.