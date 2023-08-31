قوات الاحتلال الإسرائيلي تصادر كتب المنهاج الفلسطيني في القدس

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، آلاف الكتب من المنهاج الفلسطيني، قبل تسلميها للمدارس في القدس المحتلة.

وقال إعلام محافظة القدس إن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي صادرت كتب المناهج الفلسطينية وهي في طريقها لإحدى المدارس الخاصة في القدس القديمة، والتي تطبق المنهاج الفلسطيني، في البلدة القديمة في القدس، واعتقلت من يقوم بنقلها للمدارس.

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ويأتي ذلك ضمن حرب الاحتلال المتواصلة، على المناهج الفلسطينية، لفرض المنهاج الإسرائيلي، بديلًا عنه في مدينة القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد عرضت ضمن ما تسمى "الخطة الخمسية" فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية، في مدينة القدس، ضمن مخططات الاحتلال لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.

وألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي 2022م تراخيص 6 مدارس فلسطينية في القدس، هي المدرسة الإبراهيمية في حيّ الصوانة، ومدارس الإيمان بكافة فروعها في بيت حنينا، وكانت تضم تلك المدارس أكثر من ألفي طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.