أمين التعاون الخليجي يؤكد دعم ومساندة اليمن في ظل مجلس القيادة الرئاسي

​أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الخميس، على حرص مجلس التعاون على مواصلة دعمه ومساندته لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الشعب اليمني الشقيق.

واستقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن بالجمهورية اليمنية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

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وأكد الأمين العام على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

معالي الأمين العام لمجلس التعاون: حرص مجلس التعاون على مواصلة دعمه ومساندته لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الشعب اليمني الشقيق https://t.co/RBqkmQJif5#مجلس_التعاون #اليمن pic.twitter.com/0jV2C2DNPG — مجلس التعاون (@GCCSG) August 31, 2023

واستعراض خلال الاجتماع آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، والجهود المبذولة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.

وثمن الأمين العام الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، وتمسكها بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.