رونالدو يخطف نجومية شهر أغسطس في دوري روشن

فاز كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بجائزة أفضل لاعب في الشهر الأول بالموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن".

فيما نال مواطنه البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد جائزة أفضل مدرب.

وسجل رونالدو 5 أهداف في شهر أغسطس الجاري، ليتصدر ترتيب الهدافين، كما قدم تمريرتين حاسمتين لزملائه في الفريق.

وبعد خسارتين في بداية الموسم لوصيف البطل، أحرز رونالدو ثلاثية في الفوز 5-صفر على الفتح، وثنائية في الفوز 4-صفر على الشباب، وصنع هدفين للسنغالي ساديو ماني.

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وحصل نونو على جائزة أفضل مدرب بعد انطلاقة مثالية للاتحاد حامل اللقب؛ إذ حقق أربعة انتصارات متتالية سجل فيها 12 هدفاً ولم تهتز شباكه؛ لذا نال مارسيلو غروهي حارس مرمى فريق الاتحاد جائزة حارس الشهر.

وحصد عبد الملك العييري لاعب وسط التعاون جائزة أفضل لاعب واعد هذا الشهر.